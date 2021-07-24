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Ekonomi Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında rekor kırdı
Ekonomi

Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında rekor kırdı

Türkiye’nin mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 milyar doları aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:29:00 -
Mobilya ihracatı yılın ilk yarısında rekor kırdı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre, Türkiye’nin en yüksek oranda cari fazla veren sektörler arasında yer alan ve ihracatını her geçen yıl yükselten mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ekonomiye katkısını artırarak sürdürüyor. Yılın ilk yarısında sektörün ihracatı 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Yüzde 35 yükseliş gösteren mobilya ihracatı ise 2 milyar doları aşarak rekor kırdı.

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