Mobilya fabrikasında can pazarı! Mobilya fabrikasında can pazarı!
Bursa İnegöl'de yapımı süren bir fabrikada yaşanan iş kazası yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan olayda bir kişi yaralandı
Bursa İnegöl'de bir fabrikada korkunç bir kaza yaşandı. Yük asansörü montajı yapan tekniker Doğancan L. (21), elektrik akımına kapıldı. Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi, 282’nci Sokak’ta yapımı devam eden mobilya fabrikasında meydana geldi. Elektrik teknikeri Doğancan L., fabrikanın yük asansörünün montajını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan tekniker, arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğancan L., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.