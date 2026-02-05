  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi İki sapığın ortak avukatı! FETÖ Elebaşı Gülen ile Sapık Epstein'i Aynı kişi savundu Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi Kemalistlere soruyoruz ama cevap yok! İskilipli Atıf Hoca vatana nasıl ihanet etti? MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık! Canavar kardeşlerin Müslüman nefreti kan davası başlattı: Kız kardeşlerini ve eniştelerini kürekle öldürdüler! Savcıları Tehdit Eden CHP'li Gökhan Günaydın'ın Kirli Arşivi Patladı: Ödülü FETÖ İmamından Almış! THY uçağında teknik arıza: Yolcu uçağı Hindistan'a acil iniş yaptı! Budizmin lideri Dalai Lama mide bulandırdı! Harekete geçtiler! ‘Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke'
Ekonomi Mobilya devi iflas etti: Mağazalarda yüzde 50’ye varan dev indirim başladı
Ekonomi

Mobilya devi iflas etti: Mağazalarda yüzde 50’ye varan dev indirim başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mobilya devi iflas etti: Mağazalarda yüzde 50’ye varan dev indirim başladı

İngiltere’nin tanınmış yatak ve mobilya zincirlerinden Slzzp, artan maliyetler ve borç yükü nedeniyle iflas sürecine girdi. Web sitesi kapatılırken üç mağaza açık kaldı, stokları eritmek için tüm ürünlerde büyük indirim kampanyası başlatıldı.

İngiltere perakende sektöründe art arda gelen kriz haberlerine bir yenisi daha eklendi. 2019 yılından bu yana yatak ve mobilya alanında faaliyet gösteren Slzzp, mali darboğazı aşamayarak resmen iflas sürecine girdiğini duyurdu. Şirket yönetimi, borçlarını yeniden yapılandırmak ve nakit akışını sağlamak amacıyla radikal kararlar aldıklarını açıkladı.

 

İflas kararının ardından firmanın resmi web sitesi erişime kapatıldı. Ancak Newcastle, Sunderland ve Westerhop’taki üç ana mağaza faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, stokları hızla nakde çevirmek için “kış indirimi” adı altında geniş kapsamlı bir kampanya başlattı. Mağazalardaki tüm ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulanırken, kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Silent Night, Harrison Spinks, Mammoth ve Julian Bowen gibi dünyaca ünlü markaların ürünlerinin de indirim listesine girmesi tüketiciler için cazip fırsatlar yarattı. Uzmanlar, bu hamlenin şirketin piyasadan çekilmeden önceki son büyük satış stratejisi olduğuna dikkat çekiyor.

 

Artan kira giderleri, yükselen enerji maliyetleri ve tedarik zinciri baskısı ise yalnızca Slzzp’i değil, İngiltere genelindeki pek çok perakende zincirini zorluyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde benzer iflas haberlerinin artabileceği uyarısında bulunurken, Slzzp’in çöküşü perakende sektöründeki kırılgan tablonun en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23