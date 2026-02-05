Mobilya devi iflas etti: Mağazalarda yüzde 50’ye varan dev indirim başladı

İngiltere perakende sektöründe art arda gelen kriz haberlerine bir yenisi daha eklendi. 2019 yılından bu yana yatak ve mobilya alanında faaliyet gösteren Slzzp, mali darboğazı aşamayarak resmen iflas sürecine girdiğini duyurdu. Şirket yönetimi, borçlarını yeniden yapılandırmak ve nakit akışını sağlamak amacıyla radikal kararlar aldıklarını açıkladı.

İflas kararının ardından firmanın resmi web sitesi erişime kapatıldı. Ancak Newcastle, Sunderland ve Westerhop’taki üç ana mağaza faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, stokları hızla nakde çevirmek için “kış indirimi” adı altında geniş kapsamlı bir kampanya başlattı. Mağazalardaki tüm ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulanırken, kampanya kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Silent Night, Harrison Spinks, Mammoth ve Julian Bowen gibi dünyaca ünlü markaların ürünlerinin de indirim listesine girmesi tüketiciler için cazip fırsatlar yarattı. Uzmanlar, bu hamlenin şirketin piyasadan çekilmeden önceki son büyük satış stratejisi olduğuna dikkat çekiyor.

Artan kira giderleri, yükselen enerji maliyetleri ve tedarik zinciri baskısı ise yalnızca Slzzp’i değil, İngiltere genelindeki pek çok perakende zincirini zorluyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde benzer iflas haberlerinin artabileceği uyarısında bulunurken, Slzzp’in çöküşü perakende sektöründeki kırılgan tablonun en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.