Mobilya atölyesinde patlama sonrası korkutan yangın

Antalya’ da bir mobilya atölyesinde patlama ve sonrasında çıkan yangında işyeri ve içeride bulunan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Çıkış sebebi belli olmayan yangın yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolu üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde bugün saat 00:20 sıralarında çıktı. 112 Acil çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 4 söndürme aracı ile müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği depodaki yangın yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sırasında can kaybı ve yaralanan olmazken atölye ve atölyede bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni belli olmazken, durumu 112 itfaiye ekiplerine bildiren Serik Belediyesinde gece bekçisi olarak görev yapan Kemal Katlandur," Nöbet kulübesinde görevimi yaparken bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda yan tarafta ki Serik Belediyesine şantiyenin yan tarafında ki deponun yandığını gördüm hemen 112 Acil çağrı Merkezi’ne haber verdim. 10 dakika içinde itfaiye geldi. İtfaiye gelinceye kadar elimizden bir şey gelmedi, içeride kamyonet olduğunu gördük. Onun da yandığına şahit olduk. İtfaiye ekipleri de acil müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü" dedi