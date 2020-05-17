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Mobilya atölyesi küle döndü

Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında iş yeri küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:17:46 -
Mobilya atölyesi küle döndü

Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında iş yeri küle döndü. Paniğe neden olan yangını mahalleliler sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde izledi.


Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerindeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesine gelmesinin ardından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin etkilediği elektrik kablolarının akımı kesildi. Paniğe neden olan yangını mahalleliler ise sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde izledi. Yine bölgede toplanan vatandaşlar, alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerini alkışladı. Yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle araştırma başlattı.

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