Mobiliteye çok şey borçlu! Marka değeri hızla artıyor! İlk 100 marka arasında 32’inci sıraya yükseldi!
Hyundai, marka değerini Interbrand’e göre yüzde 18 artırarak 20.4 milyar dolar seviyesine çıkardı.
Hyundai Motor Company, dünyanın en saygın marka araştırma kuruluşu Interbrand’e değerini yüzde 18 artırarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Interbrand'ın 'En İyi Global Markalar 2023' sıralamasında marka değerini 13 yıldır art arda yükselterek 20,4 milyar dolara çıkaran Hyundai, en iyi 100 marka arasında da 32’inci sıraya yerleşti. Hyundai’nin yoğun elektrifikasyon atakları ve gelecekteki mobilite vizyonu da marka değerinin artmasında önemli bir ölçüt oldu.
Hyundai, otomotiv endüstrisinin elektrifikasyon devrimini çeviklikle yönlendirirken özellikle iki retro-fütüristik EV'si IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleriyle hem Amerika hem de Avrupa pazarında önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Hyundai, 2024 yılında da daha büyük bir amiral gemisi elektrikli SUV modeliyle de pazar beklentilerini karşılayarak bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Hyundai ayrıca, Pony Coupe'nin tasarımını ve ruhunu miras alan N Vision 74 konseptiyle de hidrojenli yüksek performanslı araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.
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