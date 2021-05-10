MobildePOS ile temassız alışverişlerde limit yok

Vakıf Katılım’ın 2020 senesinde hayata geçirdiği, işletmelerin Android işletim sistemli NFC özellikli telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarına imkân veren Vakıf Katılım MobildePOS uygulamasındaki 350 TL olan tahsilat sınırı Mastercard’ın geliştirdiği “Tap on Phone” teknolojisi sayesinde ortadan kalktı.

“Bir üst noktaya taşıdık”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Geçtiğimiz sene cep telefonlarını POS’a dönüştüren Vakıf Katılım MobildePOS uygulamamız ile kamu bankaları arasında bir ilke imza atmış, üye iş yerlerimizin temassız işlemleri POS cihazına ihtiyaç duymadan, akıllı telefonları üzerinden yapabilmelerine imkân sağlamıştık. Bugün bu uygulamamızı ödeme teknolojileri öncülerinden Mastercard’ın “Tap on Phone” teknolojisi ile daha da geliştirerek, üye iş yerlerimizin ödeme ve tahsilat deneyimini bir üst noktaya taşıdık; temassız kart işlemlerindeki limit sınırını kaldırdık” dedi.

“Daha fazla inovatif yaklaşım”

Teknolojiyle büyüme vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerine vurgu yapan Göktaş sözlerine şöyle devam etti, “Pandeminin meydana getirdiği koşullar sebebiyle son bir yılda tüketicilerin temassız kart kullanımının bir önceki yıla oranla 2,5 kat artığını görüyoruz. Hızla değişen yaşam ve tüketim alışkanlıkları karşısında her zamankinden daha fazla inovatif bir yaklaşım içerisinde olmak durumundayız.”