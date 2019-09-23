Mobil Radar Timi'nden operasyon! 48 kişi yakalandı Muğla'da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri düzenledikleri operasyonla 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Datça'da operasyon düzenledi. İl Müdürlüğüne teslim edilecekler Kalemlik Koyu mevkisinde, Afganistan, Mısır ve Cezayir uyruklu 48 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

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