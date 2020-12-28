Mobil oyun şirketi Yoozoo'nun yöneticisi Lin Çi'nin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi

ANKARA (AA) - Çin'in oyun firması Yoozoo’nun (Oyun Milleti) üst yöneticisi (CEO) Lin Çi'nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Şanghay kentinde 16 Aralık’ta Lin aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlandı ve hastaneye gitti.

Yoozoo firması, önce durumunu stabil olarak bildirdiği Lin'in önceki gün öldüğünü duyurdu.



Hastanenin, polise, Lin’in zehirlendiği yönünde bilgi vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin’in zehirlendiğini ve şüphelinin, şirket personellerinden Şü soyadlı biri olduğunu açıkladı.

Lin'in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü’nün bu nedenle yöneticisini zehirlediği iddia ediliyor.

Çin'in en zenginlerini duyuran "Hurun China Rich List"e göre Lin "Dijital ekonomi liderleri" listesinde yer almış, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti.

Mobil platformlarda ürettiği oyunlarla bilinen Yoozoo "Game of Thrones" temalı strateji oyunuyla dikkati çekmişti.







































