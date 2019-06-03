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"Mobil iletişim markalarımızın pazar payını yüzde 40'a çıkartabiliriz"

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı: - "Geçen sene yerli mobil iletişim markalarının pazar payı yüzde 12'nin üzerindeydi. Bu payı yüzde 40'a çıkartabiliriz. Yerli markalarımız için gerekli teşvik ve düzenlemelerin yapılmasına odaklanmalıyız"- "2018'de toplam ithalatımız 223 milyar dolardı. Sektörümüzün toplam ithalattaki rakamı 1,9 milyar dolar"- "İkinci elde yenileme modeli ile vatandaşlar tekrar telefon almayacak. Mevcut ikinci eller tekrar ekonomiye kazandırılacak"

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
"Mobil iletişim markalarımızın pazar payını yüzde 40'a çıkartabiliriz"

İSTANBUL (AA)- YUNUS TÜRK- Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, geçen sene yerli mobil iletişim markaların pazar payının yüzde 12’nin üzerinde olduğunu belirterek, “Bu payı yüzde 40'a çıkartabiliriz. Yerli markalarımız için gerekli teşvik ve düzenlemelerin yapılmasına odaklanmalıyız.” dedi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Turnacı, MOBİSAD olarak, daha fazla markanın pazarda yer alması için çabaladıklarını dile getirerek, özellikle de yerli markaların bu rekabette yer alması için uğraş verdiklerini, yerli markaların pazar paylarını artırmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Turnacı, geçen sene yerli markaların pazar payının yüzde 12’nin üzerinde olduğunu anımsatarak, “Biz bu payı yüzde 40’a çıkartabiliriz. Yeter ki gerekli düzenlemeler yapılsın dedik. Şu anda yerli markalarımızın pazar payı yüzde 3’ün altında. Demek ki biz burayı geliştirici adımları atamamışız. Yerli markalarımız için gerekli teşvik ve düzenlemelerin yapılmasına odaklanmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli markaların ön plana çıkartılacağı düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini aktaran Turnacı, MOBİSAD olarak yerli yabancı markaların hepsine eşit mesafede olduklarını, ülke menfaatine ve sektörün ülkemize olan katkısını arttırmak için haliyle yerli markalara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

- “Sektörün cari açık ile ilgili değil cari açık algısı ile problemi var”

Sektörün cari açık ile ilgili bir problemi olmadığını fakat cari açık algısı ile ilgili bir probleminin olduğunu belirten Turnacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018’de toplam ithalatımız 223 milyar dolardı. Bizim sektörümüzün toplam ithalattaki rakamı 1,9 milyar dolar. Bu rakam toplam ithalatın yüzde 1’i bile değil ama cari açık konusunda akla ilk gelen bizim sektörümüz. Bu algı olmaması gereken adımları tetikliyor. Bu da ülkemize fayda sağlamıyor. Bugün cari açığı yüzde 1 ile düzeltmeye kalkarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz.

Biz bütün sektör paydaşlarına baktığımız zaman, sektör olarak 185 bin direkt 800 bin dolaylı istihdam sağlıyoruz. Biz alımı baskılarken, ithal etmeyelim derken acaba vatandaşımızın doğru teknoloji ile buluşmasını engelliyor muyuz diye düşünüyoruz. Bu konuya geniş perspektif den bakmaya çalışıyoruz. Ülkemize sağladığı vergi gelirleri oranından bakarsak en dengeli cari açığı oluşturan sektörüz.”

- “İkinci elde yenileme modeli ile vatandaşlar tekrar telefon almayacak”

Turnacı, ikinci elde yenileme modelinin çıkartılması gerektiğini ve ikinci el telefonda KDV oranının yüzde 18 olduğu için ikinci elin tamamının kayıt dışılığa hizmet ettiğini belirtti.

KDV oranını yüzde 1’e indirebildikleri takdirde 2. el alışverişlerinde legal kanala kayacağını, kayıt dışılığın ortadan kalkacağını dile getiren Turnacı, “2. elde yenileme modeli ile bunun artık oranı yüzde dünyada 12’lerde. Bizim acele etmemiz gerekiyor dünyada iyi bir oyuncu olabilmemiz için. 2. elde yenileme modeli ile vatandaşlar tekrar telefon almayacak. Mevcut 2. eller tekrar ekonomiye kazandırılacak. Sektörümüzün cari açığı azaltıcı net önlemleri var. Biz MOBİSAD olarak bunları dillendiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Yolcu beraberinde gelen cihazlar ile ilgili iyi bir düzenleme yapıldığını, gelen cihazların yüzde 15 seviyelerini aştığını aktaran Turnacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otomobil sektöründe yüzde 15’inin yurt dışından geldiğini otomotiv sektörü diye bir şey kalmaz. Biz aynı diğer sektörler gibi hizmet etmek istiyoruz. Yurt dışından insan beraberinde telefon getirme özgürlüğü vardır ama aynı burada ki diğer Türkiye Cumhuriyeti olan vatandaşlarla aynı vergiyi ödemelidir. Burada ki vergi adaletsizliği ortadan kalkmalıdır. Ülkemizin buradaki vergi kaybı engellenmelidir.”


- “Vergi oranları ne kadar azalırsa, vergi gelirleri o oranda çoğalır”

Turnacı, birçok sektörde ÖTV ve KDV indirimlerinin uygulandığını ama mobil iletişim araçları sektöründe ÖTV zammının uygulandığını dile getirerek, şu ifadelerde bulundu:

“Ekonomimizi, iç piyasayı canlandırma bağlamında atılan adımlardı. Bizde destekledik. Enflasyonda Topyekûn Mücadele kapsamında paydaşlarımız ilk indirimi açıklayanlardı. Biz de ÖTV ve KDV indirimi peşinde koşarken maalesef ÖTV zammı ile karşı karşıya kaldık. Biz MOBİSAD olarak şunu savunuyoruz. Vergi oranlarınızı ne kadar azaltırsanız vergi gelirlerinizi o oranda çoğaltırsınız. Kayıt dışılık ortadan kalkar ve legal kanal hizmet eder. Biz bu bakış açısıyla yine vergi indirimini ya da ÖTV’de son gelen artışın ötelenmesini talep ediyoruz. Ama ülkemizin için en doğru adım bu ise MOBİSAD olarak biz bu adımı da destek veririz ama sektörümüzün problemleri acilen çözülmesi gerekir.”

Yolcu beraberinde gelen cihazlar için büyük bir adım atıldığını ama harçlarının yükseltilerek ülkemiz oranlarına getirilmesi gerektiğinin altını çizen Turnacı, “2. elde KDV yüzde 1’e düşmeli. Bu sektöre kural gelmeli. Cep telefonunun seri numarasında dolayı ceza alabiliyorsunuz, artık güvenlik unsuru. Ama bizim sektörümüzün kuralı kaidesi yok. Burada hizmet eden paydaşlarında belirli kurallara uyan belirli eğitimlerden geçmiş paydaşlarımız olması için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
  1. Mobil İletişim Araçları
  2. MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı
  3. ÖTV

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