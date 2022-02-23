Mobil iletişim 5G'yle akıllı bağlantıya yelken açacak

23 Şubat 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 28 yıl geçti.

Akıllı bağlantıya geçilecek

Veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisiyle başlayan cep telefonu iletişimi, 3G, 4.5G yolculuğundan sonra yakın bir zamanda kullanılmaya başlanması planlanan 5G teknolojisiyle akıllı bağlantıya geçecek. Böylece yeni teknolojiler ortaya çıkacak, yüksek hızda veri transferi mümkün olacak. Türkiye’de hizmet veren GSM operatörlerinin yöneticileri, 1994’ten bu yana yaşanan değişim ve dönüşümü anlattı.

Yeni bir çığır açıldı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 1990’larda kişilerin hayatına giren mobilite kavramının telekomünikasyon sektöründe yeni bir çığır açtığını söyledi. Önal, mobil teknolojiler sayesinde ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sınırlarını ortadan kaldıran cep telefonu teknolojisiyle dünyanın ilk kez 1991 yılında tanıştığını anımsattı.

Vazgeçilmez oldu

Türk Telekom olarak 1994’te mobil altyapıyı kurduklarını hatırlatan Önal, devamında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Cep telefonunun hayatı dönüştürdüğüne dikkat çeken Önal, şunları kaydetti: “Mobil cihazlarla internete erişim, iş hayatından ticaretin akışına ve günlük yaşantıya kadar neredeyse tüm alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Böylece cep telefonu haberleşme aracı kimliğinin yanı sıra günlük tüm iletişim ihtiyacımızı karşılayan birer vazgeçilmeze dönüştü. Bugün bilgi ve iletişim teknolojilerinde görülen gelişmeyle ofislerimizden uzakta veya yolda herhangi bir zamanda çalışabiliyor, her zaman erişim olanağına sahip olabiliyoruz. Dijital servislerin ve teknoloji girişimlerinin hızla büyümeyi sürdürdüğü 5G’ye geçişin konuşulduğu bir dönemdeyiz. 5G, akıllı bağlantı çağının temel direği olacak.

Çeşitli servisler gelişecek

5G ve beraberindeki yeni teknolojiler, yüksek hızda veri transferini daha az gecikmeyle, düşük enerji tüketimiyle sağlayacak. Ayrıca çok sayıda akıllı cihazın birbiriyle haberleştiği bir dünyada bugüne göre milyonlarca kat daha büyük verinin üretilmesini ve işlenmesini mümkün kılacak. Tüm bu teknolojik dönüşüm süreci üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel refah seviyesini arttırarak sosyoekonomik düzeyi güçlendirmede önemli bir rol oynayacak. 5G’yle çok çeşitli yeni servisler gelişecek.” Önal, yeni nesil teknolojilerin bir tarafında fiber ağ bulunduğuna işaret etti. Yaygın fiber ağının 5G’ye geçişte etkin bir avantaj olacağını vurguladı. Kendilerinin 5G’ye en hazır operatör olduklarının altını çizdi.

Testler devam ediyor

Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme, geleceği 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirme sorumluluğunu milli bir vazife olarak görüyoruz. 5G saha testlerine devam ederken, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle uluslararası konsorsiyumlarda 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstlenerek küresel arenada ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. 5G’nin sağlayacağı hız ve esneklik, kendini en çok sanayi ve üretimde gösterecek” ifadelerini kullandı