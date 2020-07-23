  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Teknoloji

Mobalytics, LoL için yeni bir göz izleme metriği geliştirdi

Mobalytics, League of Legends için yeni bir göz izleme metriği geliştirdiğini açıkladı? Göz izleme metriğinin özellikleri neler?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:49:00 - 2020-07-23 13:52:13
Mobalytics, LoL için yeni bir göz izleme metriği geliştirdi

Mobalytics, 11 milyon dolar toplayarak oyuncuların göz hareketlerini takip eden bir cihaz ürettiklerini duyurdu. Ve geçen yıl, göz izleme donanım üreticisi TOBII ile ortaklaşa bir proje başlatan Mobalytics. Göz izleme metriğini yapan şirket çalışanı Issa'ya göre “Birinin nereye baktığını biliyorsanız, ne düşündüğünü bilmek en yakın şey” dedi. “Bunu daha büyük resimle birleştirdiğinizde, onlara yardımcı olacak bir şey yapabilirsiniz. Bu yüzden altı ay boyunca araştırma yaparak, farklı seviyelerde ve rollerde oyuncuları alıp, platformu organize edebileceğimiz bazı ölçümleri bulmak için göz izleme verilerini inceledik." dedi. Mobalytics'in temel amacı, oyuna ve tercihlere uyum sağlayan, becerileri geliştirmek için akıllı önerilerde bulunan bir oyun asistanı üretmektir. diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı