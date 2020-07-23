Mobalytics, LoL için yeni bir göz izleme metriği geliştirdi

Mobalytics, 11 milyon dolar toplayarak oyuncuların göz hareketlerini takip eden bir cihaz ürettiklerini duyurdu. Ve geçen yıl, göz izleme donanım üreticisi TOBII ile ortaklaşa bir proje başlatan Mobalytics. Göz izleme metriğini yapan şirket çalışanı Issa'ya göre “Birinin nereye baktığını biliyorsanız, ne düşündüğünü bilmek en yakın şey” dedi. “Bunu daha büyük resimle birleştirdiğinizde, onlara yardımcı olacak bir şey yapabilirsiniz. Bu yüzden altı ay boyunca araştırma yaparak, farklı seviyelerde ve rollerde oyuncuları alıp, platformu organize edebileceğimiz bazı ölçümleri bulmak için göz izleme verilerini inceledik." dedi. Mobalytics'in temel amacı, oyuna ve tercihlere uyum sağlayan, becerileri geliştirmek için akıllı önerilerde bulunan bir oyun asistanı üretmektir. diye ekledi.