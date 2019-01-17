MNG Kargo'dan ilkokul ve ortaokul mezunu personel alımı

MNG Kargo İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı iş ilanları yayımladı.

Alımı yapılacak olan personel alımları İŞKUR ilanları aşağıda verilen iş numaraları ile yapılacak. Alımı yapılacak toplam kişi sayısı 375 olarak ilan edildi. 00004786541 İŞKUR ilan numaralı ilan ile 75 kişi Şoför ve Yük Taşıma işi için en az ortaokul mezunu, en az C sınıfı ehliyeti olan, 35 yaşını aşmamış, SRC belgesine sahip veya almak için başvuruda bulunmuş, psikoteknik test belgesi olanlar tercih sebebi olacaktır, askerlik hizmetini tamamlamış sürücü adayları alınacak.Alınacak personellerden Beykoz, Kadıköy, Kartal, Şile, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ataşehir, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde ikamet edenler tercih sebebi olacak.

Ortaokul mezunu personel alınacak

İlgilenen adaylar için 216 362 5976 irtibat telefonu, bostancı Mah. Yalı Yolu Sokak No:52/A İsmail Ergin İş Merkezi Kat:8 D:30/32 KADIKÖY adresi görüşme adresi olarak verilmiştir. Belirtilen İŞKUR ilan numarası ile başvurularını 31 Ocak 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.00004786638 İŞKUR ilan numarası ile en az ortaokul mezunu Şoför 75 personel alımı yapılacak. Alınacak personellerin erkek ve 35 yaşını aşmamış olması, tercihen Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şişli, Kağıthane ilçelerinde ikamet etmesi tercih sebebi olacaktır. MNG Kargo personel adaylarının en az C sınıfı ehliyetli olması, SRC belgesi sahibi olmaları, psikoteknik belgesi sahibi olması ve askerlik hizmetini tamamlamış olması şartları bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 dur.

00004786563 İŞKUR ilan numarası ile en az lise mezunu personel alımı Müşteri Hizmetleri Görevlisi olarak 75 kişi alınacaktır.Kargo personeli alımında adayların Bakırköy, Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü ilçelerinde ikamet etmeleri tercih edilecektir.Alınacak personellerin en az Lise Mezunu, MS Office ve diğer ofis araçlarını iyi derecede kullanabilen, iletişim becerileri yüksek, yeniliklere açık ve kendine güvenen, yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir. Görüşme adresi Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. No: 232 Halkalı-Küçükçekmece olarak verilmiştir. Son başvuru 31 Ocak 2019 tarihidir.

İlkokul mezunu personel alınacak

00004786568 İŞKUR personel alım ilanı ile en az ilkokul mezunu 75 kişi Şoför alımı yapılacaktır. Adayların en az ilkokul mezunu olması, B, C, D, E sınıfı ehliyete sahip ve SRC belgesi yada başvurusu bulunan, 35 yaşını aşmamış, askerlik görevini tamamlamış erkek olmaları gerekmektedir. Bakırköy, Silivri, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü ilçelerinde ikamet edenler tercih sebebi olacaktır.Alımlar için adayların 31 Ocak 2019 tarihine kadar başvurularını işkur üzerinden yapmaları Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. No: 232 Halkalı/ Küçükçekmece görüşme adresi ile görüşülebilir.

4786577 İŞKUR personel alım ilanı ile en az lise mezunu 75 Müşteri Hizmetleri Görevlisi alımı yapılacak.Adayların En az Lise Mezunu, MS Office ve diğer ofis araçlarını iyi derecede kullanabilen, İletişim becerileri yüksek, yeniliklere açık, kendine güvenen, yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir.Beykoz, Kadıköy, Kartal, Şile, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ataşehir, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerinde ikamet edilmesi tercih sebebidir.