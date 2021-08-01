MMU’nun parçalarının üretimi 2022’de tamamlanacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nin başarıyla devam ettiğini dile getirdi. Kotil, projenin belirlenen tarihte tamamlanması için gerekli her adımın atıldığını vurguladı.

Start verildi

“MMU için parça üretimine başlandı” açıklamasında bulunan Kotil, şu ifadeleri kullandı: “Üretim 2022’de tamamlanır ve uçak vitrine çıkarılır. İmalat tarafında sorunla karşı karşıya kalınmadı. Çünkü ilave önlemler alındı, alınıyor. İnşallah 18 Mart 2023’te MMU’nun prototipi uçuşa geçecek. Uçağın yapımı için görev alan mühendis adedi de artıyor, 20 bin parçalı MMU 2025’te havada olacak. 2028’de ordumuzun envanterine girecek. Hangarın yapımında da ilerleme kat edildi. Hangar, mühendislik binasıyla iç içe olacak. Dışarıdan izole, kendi iletişim ağı bulunan bir yapı olacak. Rüzgâr tüneli de 2022 sonunda devreye girecek. Şu muhakkak ki Türkiye için, ülkenin bekası için en önemli proje MMU. “ Pek çok firmanın savaş uçağı üretimine katkıda bulunduğunu anlatan Kotil, şöyle devam etti: “MMU’nun aviyonikleri, bilgisayar donanımlarıyla ilgili ASELSAN’ımız var, yazılımıyla ilgili HAVELSAN’ımız var, kendi yazılım ekibimiz var. Savaş uçaklarında kanatların, kontrol yüzeylerinin faaliyete geçmelerine olanak tanıyan aktüatörleri Altınay ve bir Ukrayna firmasıyla yapıyoruz. Kokpiti saran saydam kanopiyi yerli olarak üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Uçağın burnunda çok etkili bir radar var. Bu görevi ASELSAN’a verdik, yapıyor. Uçakta yer alacak sensörler ve algılayıcılar için görevi ASELSAN ile HAVELSAN devrede. Merkez bilgisayarları TÜBİTAK BİLGEM yapıyor. Güç dağıtım sistemiyme Pavotek ilgileniyor. Bu uçağın yapımında pek çok kurumdan yararlanıyoruz. Kim ne yapmak istiyorsa iş veriyoruz. TUSAŞ’ın burada ana rolü tasarımı, geometriyi tamamlamak. Dış geometri ve kontrol yüzeyleri bitti. Şimdi iskeleti, şekillendirmeyi yapıyoruz. Bunu ancak ve ancak biz yaparız. Bunun içine giydireceğimiz bütün ekipmanları bize başkaları yapıyor. Bunların yerli ve milli olması gerekiyor. Savaş uçağı demek, yerli ve milli demek oluyor. A’dan Z’ye motor dahil her şey zamanı geldiğinde yerli ve milli olacak. Bu nedenle ülkemiz firmalarını olabildiğince projeye dahil ediyoruz, kontrat veriyoruz. ‘Yapabilecek kim varsa gelsin’ diyoruz.”

Hedef büyük

Temel Kotil, “Projelerimiz bir bütünün parçaları. Aksungur’da elde ettiğimiz kontrol sistemi, F-16’da öğrendiğimiz uçuşla ilgili tecrübelerimiz MMU’da kullanılacak. Her bir proje zorluk getiriyor ancak birbirine destek olduğu için kolaylık da sağlıyor” şeklinde konuştu. Kotil, ayrıca “Helikopter üretiminde iyi bir konumdayız. Bunu T129 ve Gökbey’le elde edilen başarıdan anlamaktayız” dedi. TUSAŞ’ın hedeflerine de değinen Kotil, “Elde ettiğimiz cirodünyada ilk 50’lerdeyiz. Amacımız 2028’de ilk 10’a girmek” diye konuştu.