MMU ve Hürjet'in satış tarihi açıklandı

Yerli savaş uçağı geliştirme programları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz ayın başlarında Milli Muharip Uçak için geliştirilen prototiplerde kullanılması için 3 adet F110 motoru temin edildi. Şimdi ise TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından Hürjet ve MMU için beklenen satış tarihi açıklaması geldi.

Hürjet ve MMU satış tarihi ne zaman?

Türkiye, bölgesinin en büyük ve güçlü ordusuna sahip. Fakat bu durum ihtiyaçlarının da aynı oranda büyük olmasına neden oluyor. Üzerine bir de dahil olduğu programlardan çıkarılması ve ambargolar eklenince bu açık giderek arttı.

Fakat bu noktada çözümsüz değil. Zira yerli savunma sanayi şirketleri ve ürünleri bu boşluğu büyük ölçüde doldurdu. Bu süreç ilk önce füze ve roket sistemlerinin, ardından kara araçlarının, zırhlıların ve tankların, şimdi ise uçakların yerli olarak geliştirilmesi ile devam ediyor.

İlk etapta temel eğitim uçağı olması için Hürkuş geliştirildi. Bu hava aracı her ne kadar jet yerine turboprop motor kullandığı için eski tip basit bir uçak gibi duruyor olsa da içerisinde 4. ve 5. nesil uçaklarda gördüğümüz son teknoloji yer alıyor. Bu sayede hafif kara saldırı uçağı olarak kullanılabiliyor.

İkinci planda ise Hürjet geliyor. Bu hava aracı da jet motorlu eğitim uçağı olarak tasarlandı. Fakat birçok sistemi ilk etapta 4.5, sonra ise 5. nesil olacak MMU ile ortak olacak. Hatta kokpitin içine baktığımızda F-16’dan çok F-35’e benzediğini görüyoruz. Planlanan ilk uçuş tarihi 2023. Hürjet için yeni açıklanan satış tarihi 2024. 2025’e gelindiğinde ise ayda 2 adet olacak şekilde üretilecek.

Üçüncü etapta ise herkesin gözünün üzerinde olduğu MMU bulunuyor. Bu hava aracı da ilk uçuşunu 2025 içerisinde gerçekleştirecek. Hürjet’te olduğu gibi MMU satış tarihi de hemen 1 yıl sonrasına denk geliyor. Yani 2026 yılında alıcılarla anlaşmalar yapılmaya başlanacak. Envantere girişinin ise 2027 son çeyrek ila 2028 ilk çeyrek arsında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yani kabaca bir tahmin yapacak olursak, MMU envantere girene kadar 50’ye yakın sayıda Hürjet Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor olacak. MMU’nun da dahil edilişi ile birlikte TUSAŞ, bu jetin 5. nesile ve yerli motora adaptasyonu ile hipersonik teknolojiler üzerinde çalışmaya başlayacak.

Hürjet özellikleri:

Uzunluk: 13,6 m

Kanat açıklığı: 9,5 m

Yükseklik: 5,1 m

Kanat alanı: 35 m2

Itki: 17.600 Ib

Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft

Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2200+ km

Yük Kapasitesi: 2721 kg

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g

MMU özellikleri:

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 27.000 lb

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g