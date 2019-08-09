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MMO Başkanı Akif Aksoy’dan Bayram Mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aksoy Kurban Bayramı vesilesi İle bir kutlama mesajı yayınladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
MMO Başkanı Akif Aksoy’dan Bayram Mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aksoy Kurban Bayramı vesilesi İle bir kutlama mesajı yayınladı.


Aksoy yayınladığı mesajında, "Dini bayramlarımız, insan ve Müslüman olmanın, birlikteliğin en güzel ve yüce duygularla yaşandığı özel günlerdir. Bayramlar birlik ve beraberliğin vesilesidir. Mübarek Ramazan Bayramı’nın ardından manevi âlemimizde ayrı bir yeri olan en güzel duyguların yaşandığı, sevincin, hüznün ortak paydada buluştuğu bu mübarek güne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyadaki Müslüman âlemini birbirine yakınlaştıran birlik ve beraberlik ruhu içeresinde hareket etmelerine olanak sağlayan Kurban Bayramında kesilen Kurbanlar, Allah’ın hoşnutluğunu amaçlanarak kesilir. Sabah bayram namazıyla başlayan bu ulvi görev Rabbe yakınlaşma, kurbanla daha da artar. Kurban, Allah uğrunda özveride bulunmanın en güzel örneğidir, inanan insanın Allah’a teslimiyetinin bir göstergesidir. Bu mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle başta tüm halkımız olmak üzere milletimizin, gönül coğrafyamızın ve İslam âleminin Mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Bayramın milletimizin ve İslam âleminin bekası, huzuru, refahına ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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