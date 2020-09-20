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Ekonomi MKK'nın geliştirdiği uygulamaların satışı faaliyetine onay
Ekonomi

MKK'nın geliştirdiği uygulamaların satışı faaliyetine onay

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:25:50 -
MKK'nın geliştirdiği uygulamaların satışı faaliyetine onay

İSTANBUL (AA) - Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından geliştirilen uygulamaların satışı faaliyetinin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "MKK'nın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, MKK'nın "MKK tarafından geliştirilen uygulamaların satışı" faaliyetinin, MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarihli ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

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