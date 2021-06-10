MKEK yeni silahlarını ilk kez tanıttı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), fuarda MMT makineli tüfek, MOT919 makineli tabanca, TLS571 yarı otomatik tüfek ve MPT76MH ve PMT76/57’yi gösterdi. MKEK aynı zamanda üretimde olan mühimmatlar ve tüfeklerini stantta tanıttı.

MOT919, gaz piston sistem ile çalışan makineli tabancadır. M-Lok el kundağına ve 6 kademeli teleskopik dipçiğe sahiptir. 224 mm namluya sahiptir. Silah dakikada 900 atım yapmaktadır. 2300 gr ağırlığa sahiptir. EGM ve TSK envanterindeki MP5’lerin yerine geçecek. Kalifikasyon testleri devam ediyor.

TLS571, kısa darbe gaz piston sistem ile çalışan personel savunma silahıdır. MPT55 ile aynıdır sadece 178 mm namluya sahiptir. 6 kademeli teleskopik dipçiğe sahiptir. Dakikada 750 atım yapmaktadır. Silahın ağırlığı 2750 gramdır. 200 metre etkili menzili vardır. Kalifikasyon testleri devam ediyor.

MPT-76MH, MPT-76’nın ağırlığı 500 gram azaltılmış versiyonudur. 12 ayarlı dipçik yerine 5 ayarlı teleskopik dipçik ile el kundağı MPT-55’deki gibi Kayı tamgası olanla değiştirildi. Namlu ve gövde inceltildi. Diğer AR-10 tüfeklere bakarsak 4-4,5 kg bandında. (HK417 4,4 kg, SIG716 4 kg) 7,62×51 tüfeklere genel olarak bakarsak 3,6 kg ile 4,5 kg arasındalar. (SCAR-H 3,63 kg).

PMT76/57, platform için geliştirilmiş 7,62 makineli tüfektir. FN Mag klonudur. İki versiyonu vardır. Biri platformlar için diğeri tank ve zırhlı araçların koaksiyel makineli tüfek ihtiyaçları içindir. PMT-76/57 Kara Kuvvetleri envanterine girmeye başlamıştır.

MMT makineli tüfek, %100 yerli olarak geliştirilmiştir. Rus makineli tüfekleri gibi sağdan beslemelidir. Gaz piston sistem ile çalışmaktadır. Tüfeğin üst kapağında pikatini rayı vardır. Namlu kolayca değiştirilebilir ve 6 kademeli teleskopik dipçiğe sahiptir. 8 kg ağırlığa sahiptir. 7,62×51 NATO mühimmatı kullanır. Dakikada 750 atım yapmaktadır. Silah kalifikasyon testlerine girecektir. MG3’lerin yerine geçecektir.

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