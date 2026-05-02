MKE'den Malezya'ya MKE HAR-66 ANTİ tank roketi ihracatı

SAHA 2026, 5–9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda MKE, yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği yeni nesil savunma sistemlerini uluslararası arenada sergileyecek. “Etkili, Basit, Ucuz (EBU) ” yaklaşımıyla geliştirilen çözümler, modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap veren kabiliyetleriyle kamuoyunun karşısına çıkacak.

Fuarda ;

• TOLGA YHSS ile entegre çalışacak ENFAL-17 füzesi, Lazer silah sistemi, akustik tespit sistemi

• 155 mm araç üstü obüs ATTİLA

• 120 mm BOZKIR araç üstü silah platformu

• 105 mm URAN araç üstü obüs

• Araç Üstü ALPAY-2

• .300 Kalibre MKE BLACKOUT silahı

başta olmak üzere 50’den fazla yeni ürün yer alacak. MKE, Hall: 8 | Stant: 8J-02’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

MKE, ULUSAL VE ULUSLARARASI TEMASLARIYLA İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

MKE VE MALEZYA ARASINDA STRATEJİK MUTABAKAT

MKE, 20–23 Nisan tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen, Asya’nın en büyük savunma ve ulusal güvenlik fuarlarından biri olan Defence Services Asia Exhibition and Conference (DSA 2026) kapsamında önemli temaslarda bulundu ve stratejik iş birliklerine yönelik kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında, MKE ile Malezya merkezli kamu şirketi “Melaka Corporation” arasında savunma sanayii alanında ortak üretim ve satışı gerçekleştirilen savunma ürünlerinin bakım, onarım ve teknik destek süreçlerini kapsayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. İmza töreni, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Malezya Savunma Bakanı ve Malezya Malakka Eyaleti Başbakanı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.