MKE bombayı duyurdu! 'Elektrikli fırtına' geliyor

Akdere, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yasin Akdere, 2021'in MKE açısından beklentilerin karşılandığı bir yıl olduğunu söyledi.

Kurumsal yapı anlamında çok büyük değişimlere gittiklerini, kamu kuruluşundan anonim şirkete dönüştüklerini anımsatan Akdere, "Bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Daha da güzel olacak, daha da büyük hizmetlere imza atacağız." diye konuştu.

Akdere, yıl içinde atış testlerini yaptıkları 76 milimetre Deniz Topu Projesi'nin kendileri için büyük bir övünç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde daha büyük projelerimizin lansmanını devlet büyüklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın liderliğinde yapıyor olacağız. Yakın hava savunma sisteminden tutun da en önemli projelerden bir tanesi ambargo uygulayıp bizi zora düşürebileceklerini sandıkları motor dünyasına yönelik çalışmalarımız var. Dizelle ilgili TUSAŞ, TR Motor, BMC, Kale grubundaki arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de alternatif bir çalışma yapma ihtiyacı gördük. Elektrikli motor versiyonunu çalıştık. Elektrik zırhlı muharebe aracını bitirdik, siparişimizi de aldık. 50 adet seri imalata geçmiş durumdayız ama hedefimiz elektrikli Fırtına Obüsü'nü ilk çeyrekte tamamlamak. Sonrasında ise daha değişik projelere imza atabilmek. Dünyadaki değişimi ciddi şekilde takip ediyoruz. Çok büyük bir atılım içindeyiz. Milli Savunma Bakanlığımızdan tutun Savunma Sanayii Başkanlığına kadar çok büyük projelere imza atmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın da 'Deniz Topu' lansmanında söylediği gibi başarıyoruz, yapabiliriz, yapıyoruz ve yapacağız. 2022 Makine Kimya'nın senesi olacak inşallah."

"Yangından kaçış" ve MKE'nin mücadeledeki rolü

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları da inceleyen Akdere, haber kategorisinde oyunu Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğrafından yana kullandı.

Türkiye'nin güney sahillerinde 2021'de yaşanan orman yangınları için "Büyük felaket, Allah bir daha yaşatmasın" diyen Akdere, yangını takip eden gazetecilerin yaşananları aktarabilmek için canla başla çalıştığını dile getirdi. Yangına müdahale sürerken gaz maskesi ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Akdere, gece MKE üretimi 1500 maskeyi bölgeye göndererek yangınla mücadele eden ekiplerin kullanımına sunduklarını bildirdi.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçen Akdere, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.