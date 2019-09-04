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MKE Ankaragücü'nde, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Yeni teknik direktör Metin Diyadin takımla ilk idmanına çıktı- Kaleci Korcan Çelikay dinlendirildiği için idmanda yer almadı

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:06
MKE Ankaragücü'nde, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibiyle anlaşan yeni teknik direktör Metin Diyadin takımla ilk antrenmanına çıktı.

Tecrübeli teknik adam, idman öncesinde futbolcularla saha ortasında kısa bir tanışma gerçekleştirdi. Futbolculara ayrıca kısa bir konuşma yapan Metin Diyadin sonrasında antrenmana başladı.

İdmana hafif koşuyla başlayan başkent ekibi, sonrasında yarı sahada pas çalışması gerçekleştirdi. İki gruba ayrılan futbolcular yarı sahada top sürme ve pas çalışmasının ardından küçük kalelere gol vuruşu yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcular idmanın son bölümünde açma-germe hareketlerinin ardından hafif koşuyla çalışmayı tamamladı.

Kasımpaşa maçında hafif bir sakatlık yaşayan kaleci Korcan Çelikay ise dinlendirilerek idmana çıkmadı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de antrenmanın kısa bir bölümünü izledi. Yiğiner idmanın sonunda teknik direktör Diyadin ile kısa bir konuşma yaptı.


- Teknik ekip tamam


Teknik direktör Metin Diyadin'in yardımcıları belli oldu.

Teknik ekipte Adnan Karahan, Cihan Erdil, İlker Püren ve Hayrettin Aksoy yardımcı antrenör, Veysel Aturgil kaleci antrenörü ve Mustafa İşçelebi performans ve analiz sorumlusu olarak yer aldı.



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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:06
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