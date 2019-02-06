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MKE Ankaragücü'nde, Kasımpaşa maçı hazırlıkları

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:56
MKE Ankaragücü'nde, Kasımpaşa maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Tam kadro gerçekleştirilen idman hafif koşuyla başladı. 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve şut çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:56
  1. Kasımpaşa
  2. MKE Ankaragücü
  3. Spor Toto Süper Lig

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