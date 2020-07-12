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Spor

MKE Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı

Kulüp Başkanı Fatih Mert: "Doğrudur, tartışma olmuş. Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Gerson Rodrigues'i çıkarttık."

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:20:56 -
MKE Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle Gerson Rodrigues'in kadrodan çıkarıldığını bildirdi.

Başkan Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takım futbolcularından Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic'in arasında geçen olaya ilişkin, "Doğrudur, tartışma olmuş. Tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Gerson Rodrigues'i çıkarttık. Ancak Ante Kulusic oynayacak." diye konuştu.

Başkan Fatih Mert, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de kümede kalma mücadelesine ilişkin, "Sahaya galip gelmek için çıkacağız. İnşallah üçte üç yapıp ligde kalma arzusundayız." dedi.


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