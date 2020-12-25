MKE Ankaragücü'nde Emre Güral yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nde deneyimli futbolcu Emre Güral'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Sarı-lacivertli kulüp, Süper Lig'de dün Beşiktaş ile yapılan maçta sakatlık yaşayan Emre Güral ve Stylianos Kitsiou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Futbolculardan Emre Güral'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Kitsiou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş maçında sakatlıkları nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen futbolcularımızdan Stylianos Kitsiou'nun yapılan ilk müdahalenin ardından maç sonrası sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesinde çekilen beyin tomografisinde ciddi bir soruna rastlanmazken, Emre Güral'ın yapılan MRG incelemesinde sağ arka üst adalesinde ikinci dereceden kas yırtığı ve yaygın kanama saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Emre Güral'ın sahalara dönüş sürecinin yaklaşık 3 haftayı bulması beklenmekte olup her iki sporcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."