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Spor

MKE Ankaragücü'nde çalışmalara başlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:47:23 -
MKE Ankaragücü'nde çalışmalara başlandı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulması sonrası ilk gün antrenmanlarına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde iki antrenman gerçekleştirildiği ve çalışmalarda Türkiye Futbol Federasyon Sağlık Kurulu tarafından belirlenen kurallara uyulduğu belirtildi.

İdmanlarda sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon, taktik ve teknik çalışmalar yaptıkları aktarıldı. Kullanılan ekipmanların, çalışma öncesi ve sonrası dezenfekte edildiği, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu vurgulandı.

MKE Ankaragücü, çalışmalarına yarın devam edecek.


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