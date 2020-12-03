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Spor MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:56:38 -
MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde, bir futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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