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Spor

MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:06:00 -
MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

 

 

Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, "Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

 

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