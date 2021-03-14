MKE Ankaragücü yükselişini sürdürüyor

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi ağırladığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Paintsil'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kitsiou, meşin yuvarlağı bekletmeden kale sahasının önündeki Borven'e attı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

63. dakikada MKE Ankaragücü üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun sağ kanatta hemen ceza sahasının girişine çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Endri Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

90+2. dakikada Paintsil'in pasıyla ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Atila Turan'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

90+3. dakikada Bajdi'nin pasında kale sahasının içinde topla buluşan Paintsil'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, rakiplerini tebrik ederek, "Bizim açımızdan birçok hatanın, kaybın, eksikliğin aynı müsabakaya sığdığı bir maç oldu. Risk aldığınızda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde kaybettiğimiz her top kalenize tehlike olarak dönebilir. Oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için riskler oldu. Bu riskler de bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Yenilgi için üzgün olduklarını anlatan Karaman, "Rakibimiz hak ettiği, arzu ettiği bir galibiyet aldı. Acı bir tecrübe yaşadık. Zaman içinde bunu antrenmanlarda geliştireceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüm." diye konuştu.