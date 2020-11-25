MKE Ankaragücü Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesislerinde Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana sarı-lacivertliler ısınma hareketleri ile başladı.

Çeviklik çalışması ve dar alan oyunu ile antrenmanı sürdüren takım, ana bölümde taktiksel çalışma ve soğuma hareketleri ile günü tamamlandı.

Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil antrenmana katılmazken, Tiago Pinto ise takımla çalıştı.

Antrenman öncesi sohbet ettiği futbolculardan, kendilerine güvenmelerini isteyen Başkan Fatih Mert, "İyi bir takımız ama istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bugüne kadar moralinizi bozmak istemedim ama camiamızın artık sabrı kalmadı. Galip gelmekten başka şansımız yok. Hepiniz aklı başında, yetenekli ve tecrübeli futbolcularsınız. Kendinize güvenin. Çünkü siz Ankaragücü armasını taşıyorsunuz. Bu armaya layık olun. Bu armanın kıymetini bilin. Biz sizlere güveniyoruz. Siz de kendinize güvenin." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.