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Spor MKE Ankaragücü Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u konuk edecek
Spor

MKE Ankaragücü Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:36:11 -
MKE Ankaragücü Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u konuk edecek

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.

MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da yarın sahada olması bekleniyor.

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