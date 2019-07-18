MKE Ankaragücü, Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı18 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İç transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan'ın da yer aldığı belirtildi.
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