MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Başkent ekibi, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Afyonkarahisar'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak09 Aralık 2018 Pazar 10:01
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, yarın Afyonkarahisar'da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Karşılaşma öncesinde 20 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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