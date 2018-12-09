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MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Başkent ekibi, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Afyonkarahisar'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

09 Aralık 2018 Pazar 10:01
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, yarın Afyonkarahisar'da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Osmanlı Stadı'nda yapılması planlanan karşılaşma, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karşılaşma öncesinde 20 puanı bulunan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:01
  1. 15. hafta
  2. Afyonkarahisar
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. MKE Ankaragücü
  6. Spor Toto Süper Lig

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