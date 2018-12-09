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MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçına hazır

09 Aralık 2018 Pazar 22:43
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçına hazır


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Afyonkarahisar'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları devam eden Johannes Hopf, Erdem Özgenç ve Thievy Bifouma katılmadı.

Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:43
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  4. Spor Toto Süper Lig
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