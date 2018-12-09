MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçına hazır





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Afyonkarahisar'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları devam eden Johannes Hopf, Erdem Özgenç ve Thievy Bifouma katılmadı.

Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir müsabakası, saat 20.00'de başlayacak.