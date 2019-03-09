0553 313 94 23

MKE Ankaragücü-Bursaspor maçından notlar

- MKE Ankaragücü'nün geçen hafta Antalya deplasmanı dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır için başkent kulübü, üzerinde "Mert - Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişört dağıttı

09 Mart 2019 Cumartesi 19:30
MKE Ankaragücü-Bursaspor maçından notlar


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma dönüşü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Turgut Mert Çakır ve Eren Açıkgöz için birçok takımın taraftarı Eryaman Stadı'na bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Bursaspor maçı öncesinde birçok takımın taraftarı stada gelerek birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.

Passolig uygulamasının tüm takımların taraftarına açık olduğu karşılaşma öncesinde, başkent kulübü, vefat eden iki genç taraftarı için üzerinde 'Mert - Eren Unutmayacağız' yazılı 20 bin siyah tişörtü karşılaşma öncesi turnike girişlerinde dağıttı. Statta, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok takımın taraftarı, karşılaşmayı tribünden takip etti.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, Bursaspor karşılaşmasının gelirini, Mert Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde vefat eden iki taraftar için saygı duruşunda bulunuldu. Başkent ekibinin taraftarları, üzerinde tüm takımların logosunun bulunduğu 'Selam olsun' yazılı, pankart açtı.

Bu arada iki takımın futbolcuları, maç öncesinde el ele tutuşarak tribünleri selamladı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:30
  1. Bursaspor
  2. Eren Açıkgöz
  3. Futbol
  4. MKE Ankaragücü
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. Turgut Mert Çakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum’dan CHP’ye sert eleştiri
    1. Bakan Kurum’dan CHP’ye sert eleştiri
    2. "Gümrük Birliği Anlaşması'nın..
    3. Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı:..
    4. DSP'li Yılmaz "CHP'liler bize..
    5. Datça’da pazarcı esnafı örgütlenme..
    6. Bayern Münih, averajla liderlik..
    7. "Milletimiz, 24 Haziran'da ortaya..
    8. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçına hazır
    9. Erol Ceylan: "Artık Amerika’da..
    10. Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki..
    11. Çavuşoğlu: “Müzakrelere kaldığımız..
    12. "Bu seçimler bir memleket meselesi"
    13. Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO..
    14. Erdoğan: "Türkiye istiklali ve..
    15. "Geçmişimiz devleti savunmakla geçti"
    16. Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava..
    17. Türkiye'nin ilk kış yarışı "Sarıkamış..
    18. Erdoğan: "Mesele S-400 değil,..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele S-400..
    20. Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı'yı..
    21. Erdoğan: "34 yıldır gençlerin kanı ve..
    22. Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar..
    23. Erdoğan: "İstiyoruz ki bizim..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    25. Basketbol: Toplu sonuç
    26. Erdoğan: "Öyle bir gençlik istiyoruz..
    27. Ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
    28. Kadıköy'de silahla yaralama
    29. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    30. Voleybol: Toplu sonuç
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı