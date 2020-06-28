  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 13:09:52 -
MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Trabzon'da yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de dün akşam deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'dan 1-1'lik sonuçla 1 puan alan sarı-lacivertliler, bu sabah Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde sakat futbolcu bulunmazken, Trabzonspor maçında kart gören Sedat Ağçay ve Gerson Rodrigues, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Bugün Ankara'ya dönecek sarı-lacivertli takım, Alanyaspor maçının hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı