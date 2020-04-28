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Spor

MKE Ankaragücü, 4 Mayıs’ta toplanacak

Korona virüs salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren MKE Ankaragücü, 4 Mayıs’ta çalışmalarına başlayacak.

2020-04-28 17:46:59 -
MKE Ankaragücü, 4 Mayıs’ta toplanacak

Korona virüs salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren MKE Ankaragücü, 4 Mayıs’ta çalışmalarına başlayacak.


Beştepe Tesisleri’nde bir araya gelen MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, futbol şube sorumlusu, sportif direktörü ve sağlık ekibi, takımın durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Türkiye’de yaşanan korona virüs salgını nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren Başkent ekibi, 4 Mayıs tarihinde çalışmalarına başlaması planlandı.


Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs tedbirlerine maksimum düzeyde uyulması, kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi gibi tüm sağlık önlemlerinin alınmasına ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmamasına karar verildi.

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