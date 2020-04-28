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Spor

MKE Ankaragücü 4 Mayıs'ta toplanacak

2020-04-28 17:29:39 -
MKE Ankaragücü 4 Mayıs'ta toplanacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren MKE Ankaragücü'nün 4 Mayıs'ta toplanacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile Beştepe Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda takımın 4 Mayıs 2020 tarihinde çalışmalarına başlamasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine maksimum düzeyde uyulacağı vurgulanan açıklamada, "Toplantıda ayrıca kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi, sağlık önlemlerinin alınması ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmamasına karar verildi." denildi.

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