Mizansen haberi gerçek sanıp köpürte köpürte anlattı! FOX TV fena rezil oldu

FOX TV sunucusu İlker Karagöz, sosyal medyada 'Röportaj Adam' olarak bilinen fenomenlerden Mahsun Karaca'nın bir kanalın KJ'sini kopyalayarak 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde emlakçı, kiracı ve farklı milletlerden kişiler kavga etti' temasıyla yayınladığı mizansen haberi gerçek sanarak Ana Haber programında yer verdi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen kanalın mizansen haber üzerinden algı operasyonu girişimi ise alay konusu oldu.

Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Muhalefet yandaşı FOX TV, Korkusuz gazetesini kaynak göstererek söz konusu iddiaları gerçek sanıp ülkemizdeki mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişti.

"Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş"

FOX'un sunucusu İlker Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

Parodi haber yapanı görgü tanığı sandı!

Parodi haberin sahibi Karaca'nın görgü tanığı olduğunu sanan Karagöz sözlerinin devamında ise, "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?" diye ekledi.

Röportaj adam, 'Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz' ifadeleriyle FOX TV'yi tiye aldı.

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