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Gündem MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi
Gündem

MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-03-21 08:49:00 -
MİT'ten PKK'ya bir nokta operasyon daha! Barzan Hesenzade etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ayrıntılar birazdan...

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