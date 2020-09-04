MİT'ten operasyon! Barış Pınarı bölgesinde ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı bir operasyona daha imza attı. MİT'in ve Rasulayn Jandarma Danışman Timi'nin operasyonu ile muhtemel bir terör saldırısı önlendi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn'ın kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Rasulayn Jandarma Danışman Timi tarafından düzenlenen ortak operasyonda çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği bildirildi.

İyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK tarafından bir araca yerleştirilen 60 kilogram ağırlığında 42 el yapımı patlayıcı, MİT ve Jandarma Danışman Timi'nin ortak operasyonunda ele geçirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesine bağlı Mihran köyünde çok sayıda patlayıcının ele geçirilmesi ile muhtemel bir terör saldırısı engellenmiş oldu.

Öte yandan, Milli İstihbarat Teşkilatı, güvenlik güçleri ve SMO unsurları işbirliği ile Tel Abyad'a bağlı Sluk beldesi ile Rasulayn ilçesinde bağlı Mebruke beldesinde çok sayıda terör saldırısı önlendi.

Terör örgütü YPG/PKK, bölgedeki istikrar ve huzur ortamını bozmak için sık sık Tel Abyad ve Rasulayn'da sivillerin en yoğun olduğu yerde terör saldırıları yapıyor.

Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Rasulayn, 12 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.