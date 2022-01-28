  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT'ten nokta operasyonu! Sözde özel kuvvetler sorumlusu öldürüldü
Gündem

MİT'ten nokta operasyonu! Sözde özel kuvvetler sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 11:05:00 -
MİT'ten nokta operasyonu! Sözde özel kuvvetler sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi.

PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı.
Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADM

Hey maşallah. Allah devamına erdirsin. İçerdeki, dışardaki, seveni, sevdireni, destekcisi, irtibatlısı, yanındaki arkasındaki, hepsi gebersin.
  • Yanıtla

zillet ittifakı ve emperyalist darbeci-amerikancı-terör destekçisi sözde sanatçı-medya-akademia-siyasetçi vs için kara gün, MİLLETİMİZ VE ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI İÇİN BAYRAM GÜNÜ!

..............
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay