MİT'ten nokta operasyonu! Sözde özel kuvvetler sorumlusu öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sincar bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nca terör örgütü PKK’ya Irak’ın Sincar bölgesinde nokta operasyonu düzenlendi.
PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf’un bulunduğu araç hedef alındı.
Nokta atışı ile vurulan araçta bulunan Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.