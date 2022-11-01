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Gündem MİT'ten nokta operasyon! PKK'ya büyük darbe vuruldu
Gündem

MİT'ten nokta operasyon! PKK'ya büyük darbe vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 09:36:00 -
MİT'ten nokta operasyon! PKK'ya büyük darbe vuruldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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