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Gündem MİT'ten nokta atışı! Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi
Gündem

MİT'ten nokta atışı! Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-28 11:13:00 -
MİT'ten nokta atışı! Rasim Akyol Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim AKYOL, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde; Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Rasim Akyol’un, 2018 yılında Hatay’da 25 kg patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.

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