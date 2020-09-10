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Gündem MİT'ten nefes kesen terör operasyonu
Gündem

MİT'ten nefes kesen terör operasyonu

Türkiye'ye yönelik bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi İsa Özer, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:55:00 - 2020-09-10 23:58:36
MİT'ten nefes kesen terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK ile Türkiye, Irak ve Suriye'de mücadele eden güvenlik güçlerimiz her alanda hain terör örgütü ile mücadelesini sürdürüyor. FETÖ terör örgütüne karşı yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlar düzenleyen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) aynı şekilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak gece gündüz demeden çalışıyor.

En son Ukrayna'da operason düzenleyen MİT hain bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu İsa Özer'i düzenlediği başarılı operasyonla Türkiye'ye getirerek adalete teslim etti.

Terörist İsa Özer'in sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacağı belirtiliyor.

Türkiye ve Ukrayna arasında son dönemlerde askeri, ekonomik ve politik alanlarda sıkı bir ilişki olduğu gözleniyor. Bu ilişkiler her alanda kendini yavaş yavaş göstermeye devam ediyor.

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