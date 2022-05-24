MİT’ten Musul’da nokta operasyonu

Göksel Çağlav Ankara

Sınır ötesi nokta operasyonlarla PKK’nın sözde üst düzey elebaşlarını tek tek avlamaya devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu defa PKK’nın HPG, Mahmur, Kerkük ve Süleymaniye genel sorumlusu Ahmed Rubar’ı nokta atışıyla imha etti.

1991 yılında PKK terör örgütüne katıldıktan sonra kısa sürede bölge sorumlulukları almaya başlayan Ağrı Doğubeyazıt doğumlu Ahmed Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan, (Hacı Mirza Ali) adına düzenlenen sahte kimlikle kullanıyordu. 2021 yılında PKK’nın, sözde Halk Savunma Birlikleri yöneticilerinden olan terörist, Mahmur, Kerkük, Süleymaniye saha genel sorumlusu olarak görev yapıyordu. Terörist Erdoğan’ı hedef listesine alan MİT, teröristin Mahmur Kampı’nda (Hacı Mirza Ali) adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığını tespit etti.

41 kişilik sözde yönetim kadrosundaydı

Örgütün 41 kişilik sözde yönetim kadrosundan biri olan terörist, adım adım izlendi. Düzenlenecek olası bir operasyondan saklanmak için sık sık sivil yerleşim alanlarında saklanan teröristin geçen cumartesi günü yanındaki 3 teröristle birlikte bir pikapla yerleşim yerinden ayrıldığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Irak’ın Çemçemal bölgesi kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile gerçekleştirilen nokta atışıyla terörist Rubar ile birlikte 3 terörist daha öldürüldü. Mahmur’da imha edilen araçta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de Suriye/Haseke’deki terör örgütü YPG’den geçiş yapan “Muhammed Simav” kod adlı kadın terörist olduğu iddia edildi.

2021 yılından da “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır nokta atışı operasyonla imha edilmişti.

PKK, rütbelerini söktü

PKK, sözde birçok bölgenin sorumluluğunu verdiği Rubar’ın öldürüldüğünü gizleyemezken verdiği sözde rütbeleri de toprağa gömdü. Örgütün medya organlarından yapılan haberlerde, teröristin olay günü ağır yaralı olarak kamptaki Geyar hastanesine kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı anlatıldı.

Operasyondan da bahsedilen haberlerde terörist, sivil bir kişiymiş gibi gösterildi. PKK’nın organlarında “Türk devleti, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Hacı Mirza Eli’yi, aracıyla evine dönerken hedef aldı” ifadeleri kullanılarak teröristle birlikte rütbeleri de toprağa gömüldü.

Teröristin cenazesinde konuşan kampın Belediye Eş Başkanı Bedran Piran ise Rubar’ın terörist başı olduğunu anlatırken, “Özgürlük hareketine saldırılar sürüyor. Son olarak direniş kampımıza saldırdılar. İhanetçilerin hançeri ile kampın sırtına hançer sapladılar” sözlerini kullandı.

Terörist Mehmet Erdoğan, Türkiye'ye yönelik silahlı ve bombalı eylemleri yöneten, terör örgütü PKK bünyesindeki sözde HPG komuta konseyinin yöneticisiydi.

Uzun yıllar PKK'nın sözde Hakurk ve Avaşin sorumlusu olan Mehmet Erdoğan, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu. Terörist Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 90'lı yıllarda, sözde Ağrı Dağı ve İran-Makü-Dambat, 2000'li yıllarda ise sözde Serhat eyalet gücü sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.