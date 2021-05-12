MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lılar öldürüldü
MİT mensuplarının Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda eylem hazırlığındaki 2 PKK/KCK'lı terörist öldürüldü.
illi İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, örgütün, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.
Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, gerçekleştirdiği harekatla teröristleri etkisiz hale getirdi.