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Gündem MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lılar öldürüldü
Gündem

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lılar öldürüldü

MİT mensuplarının Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda eylem hazırlığındaki 2 PKK/KCK'lı terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:03:00 -
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'lılar öldürüldü

illi İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, örgütün, Pençe-Şimşek operasyonuna katılan güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.

Sahadaki ajanlardan Metina'ya geçmek için plan yapan 2 teröristin yerini öğrenen MİT, gerçekleştirdiği harekatla teröristleri etkisiz hale getirdi.

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