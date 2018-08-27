0553 313 94 23

MİT'ten ihraç edilen FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Balıkesir merkezli operasyonda aralarında bir binbaşı, bir teğmenin de bulunduğu 15 asker gözaltına alındı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:29
MİT'ten ihraç edilen FETÖ'cüler sınırda yakalandı
Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik  operasyonda aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 asker yakalandı.

BİRİ TEĞMEN 13'Ü ASTSUBAY

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:29
  1. Zonguldak
  2. Konya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Hatay
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Amasya
  9. fetö
  10. PDY
  11. ankesörlü telefon
  12. teğmen
  13. astsubay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu: Terör örgütünü bu kış aç bırakacağız
    1. Süleyman Soylu: Terör örgütünü bu kış..
    2. Trump'a büyük şok! Cenazesinde..
    3. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1..
    4. Çay hırsızı güvenlik kamerasına..
    5. Amerika'nın Rusya'ya yeni..
    6. ‘’Ekonomik saldırıyı zamanında..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de..
    8. 8 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 15..
    9. İstanbul'a 3 yeni aday! Emniyet Müdürü..
    10. Düğünde halay çekme kavgası: 16 kişi..
    11. Adana'da sulama kanalına giren 10..
    12. 30 Ağustos'da bankalar devlet..
    13. BM'den Arakan kararı: Myanmar ordusu..
    14. Lüks otomobil satışları hız kesti
    15. 30 Ağustos'da 4 gün mü tatil?
    16. Derya Köroğlu: Sol düşünce..
    17. Altı ayda 270 milyon dolarlık kozmetik..
    18. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
    19. Bingöl balı işaretleniyor
    20. Polis memurunun oyununu yine polisler..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk