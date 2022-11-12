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Gündem MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe! Uğur Demirok Türkiye’ye getirildi
Gündem

MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe! Uğur Demirok Türkiye’ye getirildi

Hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 14:28:00 -
MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe! Uğur Demirok Türkiye’ye getirildi

Düzenlediği operasyonlarla kalleşlerin korkulu rüyası haline gelen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son darbesini FETÖ'ye vurdu.

Uğur Demirok Türkiye’ye getirildi

Hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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