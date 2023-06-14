MİT'ten efsane operasyon... Şehid Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
PKK/KCK'nın sözde özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç, MİT tarafından Irak'ta etkisiz hale getirildi.
Teröristin, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği İzmir Adliyesi saldırısını organize ettiği öğrenildi.