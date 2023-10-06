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Gündem MİT'ten başarılı operasyon! Terörist İlyas Biro Eli etkisiz hale getirildi
Gündem

MİT'ten başarılı operasyon! Terörist İlyas Biro Eli etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-06 14:33:00 -
MİT'ten başarılı operasyon! Terörist İlyas Biro Eli etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli’yi Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Sınır içerisinde ve dışarısında başarılı görevler icra eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak’ın Sincar kentinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli etkisiz hale getirildi.

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